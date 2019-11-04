تركيا تواصل ابتزازها لأوروبا بإعادة أسرى "داعش" ولو ألغيت جنسياتهم

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم «داعش» الإرهابي إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم.

وقال صويلو «سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إلغاء جنسياتهم... هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقوا. أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي».

وأضاف «سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا».

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وشنت تركيا الشهر الماضي هجوماً في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة.

وأثارت تلك الخطوة قلقاً واسع النطاق بشأن مصير أسرى «داعش» هناك.