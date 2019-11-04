رئيس حزب "بريكست": الانتخابات المبكرة في بريطانيا ستفرز برلماناً معلقاً

قال نايجل فيراج زعيم حزب «بريكست»، اليوم الاثنين، إن الانتخابات البرلمانية البريطانية المقبلة ستفرز برلماناً معلقاً على الأرجح وإن نواب الحزب قد يكونون القوة المرجحة.

وأضاف لتلفزيون (آي. تي. في) «سيكون لدينا على الأرجح برلمان معلق في المرة المقبلة، لذلك إذا حصل حزب بريكست على عدد معقول من الأشخاص (النواب) هناك فقد يمارسون نفوذاً كبيراً».

ومضى يقول «السيدة ماي ظلت في السلطة بفضل عشرة من نواب الحزب الديموقراطي الوحدوي».

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واعتمدت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على نواب الحزب الديموقراطي الوحدوي كي تبقى في الحكم، بعد خسارة حزبها المحافظين الأغلبية البرلمانية في انتخابات مبكرة كانت قد دعت إليها.