كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاطعة صومالية تتعهد بالولاء للقائد الجديد لتنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت المقاطعة الصومالية صورًا على تيلجرام لحوالي عشرة مقاتلين يقفون بين الأشجار، مع تعليق يقول إنهم يتعهدون بالولاء لأبي إبراهيم الهاشمي القريشي.

وتم تعيين قريشي كزعيم للمنظمة يوم الخميس في رسالة صوتية أكدت أيضًا مقتل البغدادي وتعهدت بالانتقام من الولايات المتحدة.

وقتلت القوات الخاصة الأمريكية البغدادي في غارة في شمال غرب سوريا الشهر الماضي.

ومن المرجح أن يتسبب موته في انشقاق داعش، تاركًا كل من يظهر كقائد جديد له في مهمة إعادة المجموعة إلى الوراء كقوة مقاتلة، وفقًا للمحللين.

ولجأ داعش إلى هجمات حرب العصابات منذ فقد آخر قطعة أرض كبيرة في سوريا في مارس.

ومنذ وفاة البغدادي، نشرت العشرات من مزاعم مسؤوليتها عن الهجمات في العراق وسوريا وأفغانستان وأماكن أخرى.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الشخص الذي يحتمل أن يكون الأول في الصف ليحل محل زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي قد "انتهى".

ولقد أكد ترامب في واقت سابق أن القوات الأمريكية قتلت أبو بكر البغدادي.

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ولم يحدد ترامب هوية الشخص أو يقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية قتله.

وقال مسؤول كردي كبير أن المتحدث باسم البغدادي واليمين أبو حسن المهاجر قتل يوم الأحد في غارة منفصلة في قرية عين البيضاء.

ولم يكن واضحًا ما إذا كان هذا هو الشخص الذي كان يشير إليه ترامب في تغريدة له.

وكان مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، قد قال على تويتر أن المهاجر كان مستهدفًا فيما وصفه بأنه "عملية منسقة بين مخابرات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي".

وتم تنفيذ تلك الغارة بعد يوم من اقتحام قوات الكوماندوز الأمريكية مخبأ البغدادي في شمال غرب سوريا.

وقام مؤسس داعش بتفجير سترة ناسفة، مما أدى إلى مقتل نفسه وثلاثة أطفال، أثناء مطاردته في نفق مسدود، وفقًا لحساب الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كردي اليوم الاثنين أن قوات سوريا الديمقراطية قدمت معلومات استخباراتية حاسمة من مصدر تسلل إلى منزل البغدادي، وأظهر الملابس الداخلية التي توفر هوية إيجابية للحمض النووي.

