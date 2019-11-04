كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات الجرحى في احتجاجات هونج كونج في عطلة نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الاثنين، إن العشرات أُصيبوا خلال عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث دعت الصين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لإنهاء أشهر من الاضطرابات في المركز المالي الآسيوي.

واقتحمت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج، العديد من مراكز التسوق المزدحمة بالعائلات والأطفال يوم الأحد، بعد واحدة من أسوأ أيام العنف في الأسابيع حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه على حشود من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء في جميع أنحاء الجزيرة يوم السبت.

في حادثة دامية واحدة وقعت في مدينة سيتي بلازا، في ضاحية تايكو شينغ الشرقية يوم الأحد، هاجم رجل بسكين عدة أشخاص وقطع جزءًا من أذن أحد السياسيين.

وكان من بين الجرحى رجل يُعتقد أنه عامل سكين، وقد ضربه المتظاهرون بالعصي. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على ثلاثة رجال متورطين في الحادث، بما في ذلك المهاجم المشتبه به البالغ من العمر 48 عامًا.

وأبلغت هيئة مستشفى المدينة، وكالة "رويترز"، أن شخصًا ما في حالة حرجة وأُصيب اثنان بجروح خطيرة من بين إجمالي 30 إصابة يوم الأحد.

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وقالت الشرطة، إن 12 ضابط شرطة أُصيبوا أيضًا خلال اشتباكات نهاية الأسبوع حيث اعتقل أكثر من 300 شخص بين يومي الجمعة والاحد تتراوح أعمارهم بين 14 و 54 عامًا.

على الرغم من أن المدينة التي تسيطر عليها الصين والعديد من أعمالها تعمل بشكل طبيعي خلال الأسبوع، إلا أن العديد من الاحتجاجات ظهرت بشكل تلقائي في عطلات نهاية الأسبوع خلال الأشهر الخمسة الماضية.

يقوم المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بحملة ضد ما يرون أنه تدخل الصينين مع الحريات الموعودة بـ هونج كونج. وتنفي الصين القيام بذلك وألقت باللوم على الدول الغربية في إثارة المتاعب.

دعت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد المتظاهرين الذين قاموا بتخريب المكاتب المحلية لوكالة أنباء شينخوا وغيرها من المباني الحكومية، قائلين، إن العنف أضر بسيادة القانون في المدينة.

يتم التخطيط لمزيد من المظاهرات هذا الأسبوع بينما يواصل المتظاهرون الضغط من أجل مطالب تشمل إجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة والاقتراع العام.