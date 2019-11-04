كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهة تهدد تقدم البلاد.. آبي أحمد يعلق على الاحتجاجات ومناشدة للإثيوبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رئيس وزراء إثيوبيا: هناك قوى تهدد تقدم البلاد

علق رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الأحد، على الاحتجاجات التي تجتاح بلاده منذ أيام.

وكشف "أحمد" عن أن عدد قتلي احتجاجات الشهر الماضي، ارتفع إلى 86 قتيلا.

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رئيس الوزراء، ناشد المواطنين، بمقاومة القوي التي تهدد تقدم البلاد.

وجدد رئيس الوزراء طلبه، خلال مؤتمر صحفي مع مؤسسات صحفية محلية نشرته محطة فانا الإذاعية التابعة للحكومة، بأنه يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا خطوتين إلى الوراء كلما تحركنا خطوة إلى الأمام.

وعاد رئيس الوزراء ليؤكد أن معظم القتلى من العرقين الأمهري وأورومو، وأنهم من المسلمين والمسيحيين.