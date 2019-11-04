كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطاني ينتخب رئيسًا للبريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتخب المشرعون البريطانيون رئيسًا جديدًا اليوم الاثنين بدور تحكيم الدفعة البرلمانية القادمة من الصراع الذي طال أمده على بريطانيا "البريكست".

وخلال السنوات الثلاث التي انقضت منذ تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، لعب رئيس مجلس النواب دورًا متزايد التأثير في عملية مناقشة حقوق وأخطاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإصدار القوانين اللازمة لتنفيذها.

ورئيس مجلس الإدارة هو حاكم النزاعات الإجرائية في مجلس العموم، ومجلس النواب بالبرلمان، وله سلطة تقرير التحديات التي يُسمح بمواصلة التحديات التي تواجه خطط الحكومة.

واتهم الرئيس السابق جون بيركو بخرق المؤتمر وفضل أولئك الذين أرادوا إيقاف خطط الخروج من الحكومة.

وقالت أليس ليلي، الباحثة البارزة في معهد الدراسات الحكومية: "المتحدث الذي سيخلف جون بيركو، أيا كان، سيواجه تحديات صعبة".

وأهم تلك التحديات سيكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن سيتعين على رئيس البرلمان أيضًا التعامل مع الانتقادات بأن إعداد البرلمان القديم قد سمح بالبلطجة والمضايقة.

وسيتم اختيار بديل بيركو من خلال سلسلة من الاقتراعات السرية - وهي عملية قد تستغرق عدة ساعات، مع خروج المرشحين بعد كل جولة من التصويت حتى يحصل أحدهم على دعم الأغلبية.

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ويتم الإعلان عن ثمانية مرشحين حاليًا في السباق، وستتاح لكل منهم فرصة لعب دورهم في خطاب قصير.

المرشح الحالي المفضل هو نائب رئيس البرلمان ليندساي هويل، العضو في حزب العمل المعارض البالغ من العمر 62 عامًا، والذي يقول أن رئيس المجلس يجب أن يكون مستقلًا وعادلًا ووعد بالعمل على توحيد البرلمان.

ومنذ عام 2017، لم يكن لحزب المحافظين الحاكم أغلبية في البرلمان، مما منح المنافسين مزيدًا من الحرية في تحدي الحكومة ورئيس البرلمان في هذه العملية.

ولكن مع إجراء انتخابات وطنية في 12 ديسمبر، فإن أول وظيفة للمتحدث الجديد ستعتمد على الحكومة التي ينتخبها الجمهور.

وقالت ليلي، بعض القرارات التي اتخذها جون بيركو في الكرسي لم يسبق لها مثيل. لقد كان غير متوقع للغاية. لقد أحبهم بعض أعضاء البرلمان، ولكن عارضهم بعض النواب.

وأضافت، علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان رئيس البرلمان الجديد يواجه شروطًا مماثلة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحكومة الأقلية. وإذا كان لدينا حكومة أغلبية، فقد يكون ذلك في الواقع أن إجراء العموم يصبح أقل أهمية قليلًا ".

