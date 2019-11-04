كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" ينتقد "مراوغة" آدم شيف باعتباره "كاذبًا مثبتًا" يمكن أن يغير نص شهادة العزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "تويتر" رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، بالإعداد لإطلاق محاضر "التلاعب" بشهادات المساءلة المغلقة.

وكتب "ترامب" على "تويتر": "إذا كان آدم شيف غاضبًا، وهو سياسي فاسد قام بتزوير ما قلته في "المكالمة"، يُسمح له بنسخ النصوص الخاصة بـحركة Never Trumpers والآخرين الذين تمت مقابلتهم، وسيغير الكلمات التي قيل إنها تتناسب مع أغراض الديمقراطيين".

ووصف "شيف"، بأنه "كاذب ومُسرّب مؤكد"، وحث الجمهوريين على إعطاء نصوصهم الخاصة للمقابلات "على النقيض من دعاية شيف التلاعبية".

جاءت تعليقات "ترامب"، بعد فترة وجيزة من ادعاء ديموقراطي كاليفورنيا جاكي سباير، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأن النصوص الكاملة لجلسات الاستماع المغلقة ستكون متاحة "خلال الأيام الخمسة المقبلة".

وقال "سباير": "ما سمعناه هو دليل متزايد على أسباب المساءلة".

في هذه الأثناء، هُزم اقتراح الجمهوريين بتوجيه اللوم إلى "شيف" في مجلس النواب بالكونجرس الشهر الماضي، بعد أن صوت زملائه الديمقراطيون بأغلبية 218 صوتًا مقابل 185 صوتًا.

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ترامب يدعو لخضوع "شيف" للرقابة

في وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع الجمهوريين في مجلس النواب، والديمقراطيين النزيهين في مجلس النواب على التصويت لصالح الرقابة على شيف الذي قدم في وقت سابق تفسيره الخاص لمكالمة هاتفية هذا الصيف بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك، في أعقاب خطوة قام بها الجمهوري آندي بيغز لتقديم قرار يتهم "شيف" على وجه التحديد "بإعادة سرد خاطئ للمحادثة بين الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي".

في سلسلة سابقة من التغريدات، اقترح "ترامب"، أنه ينبغي إلقاء القبض على "شيف" بتهمة الخيانة والاستقالة من الكونجرس بسبب تعديل نص استدعاء ترامب-زيلينسكي.

من جانبه، أصر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على أن ملخص "ترامب" للدعوة "كان من المفترض أن يكون، على الأقل، محاكاة ساخرة".

في تطور منفصل، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقراءة نسخة من المكالمة الهاتفية بصوت عالٍ حتى يتمكن الأمريكيون من رؤية وجهة نظره وسط إجراءات المساءلة المستمرة ضده.

وقال "ترامب" لصحيفة "واشنطن إكزامنير": "لقد انتهى الأمر عبر مكالمة هاتفية وهي مكالمة جيدة. في مرحلة ما، سأجلس، ربما كدردشة نيران على التلفزيون المباشر، وسأقرأ نسخة المكالمة، لأن على الناس سماعها. عندما تقرأها، إنها دعوة مباشرة".