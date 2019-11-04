كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتينام تحقق مع 8 أشخاص في قضية شاحنة الموت البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية، أن الشرطة أوقفت 8 أشخاص للتحقيق معهم بخصوص وفاة 39 شخصا داخل حاوية شاحنة في منطقة إسكس قرب لندن، في بريطانيا نهاية الشهر الماضي.

وبدأت الشرطة تحقق مع 8 أشخاص يشتبه في تورطهم بتنظيم شبكة لإرسال المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى 3 من المشتبه بهم من منطقة نغيان شمالي فيتنام، وهي المنطقة التي قدم منها 21 مواطنا إلى بريطانيا وجدت جثثهم في الشاحنة.

وقد اوقفت السلطات البريطانية، 5 أشخاص في وقت سابق على خلفية هذا الحادث الذي راح ضحيته 39 شخصا فيتناميا.

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وكانت الشرطة في مقاطعة إسكس البريطانية قد قالت الشهر الماضي إن الأشخاص، الذين عثر على جثثهم قرب العاصمة لندن يحملون الجنسية الصينية وبينهم رجال ونساء، وفي وقت لاحق تبين أنهم من فيتنام.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد تعهد بالعمل مع شرطة مقاطعة "إسكس" لمعرفة الحقيقة وراء واقعة العثور على جثث 39 شخصا داخل حاوية بالقرب من العاصمة لندن، كما وصف هذا الحادث ب"المأساوي والمفزع".

وعثرت شرطة مقاطعة إسيكس في 23 أكتوبر الماضي على 39 جثة داخل حافلة شحن وصلت إلى بريطانيا من بلجيكا.

وأعلنت السلطات البريطانية في البداية أن الحديث يدور عن مواطنين صينيين، غير أن الجالية الفيتنامية في بريطانيا قالت في 26 أكتوبر إنه كان بين القتلى مواطنون من فيتنام.