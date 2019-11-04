كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تنتقد نهج أوروبا في التعامل مع قضية سجناء داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الداخلية سليمان سويلو اليوم الاثنين إن تركيا ستعيد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية الذين تم أسرهم إلى بلادهم حتى لو تم إلغاء جنسياتهم، منتقدًا نهج الدول الأوروبية في هذه القضية.

شنت تركيا هجومًا على شمال شرق سوريا ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من المنطقة. أثارت هذه الخطوة قلقًا واسع النطاق بشأن مصير سجناء الدولة الإسلامية في المنطقة.

وحدات حماية الشعب هي العنصر الرئيسي في القوات الديمقراطية السورية، التي كانت حليفة الولايات المتحدة في دحر الدولة الإسلامية في المنطقة، وأبقت الآلاف من الجهاديين في السجون في جميع أنحاء شمال شرق سوريا. قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لتركيا إن هجوم أنقرة قد يعرقل القتال ضد الدولة الإسلامية ويساعد على إنعاشها.

لقد رفضت تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية مرتبطة بالمقاتلين الأكراد المتمردين على أراضيها، هذه المخاوف وتعهدت بمقاتلة الدولة الإسلامية مع حلفائها. وقد دعت الدول الأوروبية مرارًا وتكرارًا إلى استعادة مواطنيها الذين يقاتلون من أجل الجهاديين.

وفي حديثه إلى الصحفيين، قال سويلو إن تركيا سترسل أي مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية الأسرى إلى بلادهم حتى لو تم إلغاء جنسيتهم.

وأضاف: "سوف نعيد هؤلاء الذين في أيدينا، لكن توصل العالم إلى طريقة جديدة الآن: إلغاء الجنسية.. يقولون إنهم يجب أن يحاكموا حيث تم القبض عليهم. أعتقد ان هذا شكل جديد من أشكال القانون الدولي. "

وتابع قائلا "ليس من الممكن قبول هذا. سوف نعيد أعضاء داعش بأيدينا إلى بلادهم سواء اسقطوا جنسيتهم أم لا ".

وكان سويلو قد حذر في نهاية الأسبوع من أن تركيا سترسل أعضاء الدولة الإسلامية الذين أسرتهم تركيا إلى بلادهم الأصلية واشتكوا من التقاعس الأوروبي عن الموضوع.

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في وقت سابق، اوضح قائد الشرطة التركية، أنه تم اعتقال 100 شخص في غارات ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن التنظيم كان يخطط لشن هجوم.

وقال قائد الشرطة محمد أكتاس اليوم الأربعاء، إن المشتبه بهم اعتقلوا في 26 غارة عبر 21 مقاطعة، حيث أنه يزعم علي استعدادهم لهجوم محتمل ليتزامن مع احتفالات أمس الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية التركية، أن الشرطة احتجزت ثلاثة من المتشددين من جماعة الدولة الإسلامية، الذين يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجوم "مثير" في أعقاب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقالت وكالة الأناضول أمس الثلاثاء، إنه تم اعتقال الثلاثة الذين لم يتم تحديد هويتهم في غارات متزامنة في إسطنبول.

ويزعم أنهم كانوا يستعدون لهجوم محتمل يتزامن مع احتفالات أمس الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية.

وعززت تركيا الإجراءات الأمنية بعد مقتل البغدادي في غارة أمريكية في سوريا، اعتقلت الشرطة الاثنين، 20 من الرعايا الأجانب المشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في أنقرة.

وقالت وكالة الأناضول الاثنين، إن المشتبه بهم احتجزوا في العاصمة أنقرة من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، لم يكن هناك معلومات فورية عن جنسياتهم.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت الشهر الماضي إنها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا، حيث توجد قوات لتركيا وروسيا. في حين لقيت وفاة البغدادي ترحيبا من قبل زعماء العالم، بما في ذلك تركيا، تعهدت المجموعة بالانتقام من الولايات المتحدة.

