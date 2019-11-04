أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل بقضية بحر الصين الجنوبي. صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي يومي في بكين. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تعرف على دول الاتحاد الأوروبي الأكثر خطورة

أعلن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن عدد الجرائم في مختلف البلدان في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك. أخبار عالمية عاجلة اليوم || المتظاهرون يغلقون الطرق في بيروت

أغلق المتظاهرون الطرق في بيروت وفي أجزاء أخرى من لبنان اليوم الاثنين، مما زاد من موجة المظاهرات التي شلت البلاد لأكثر من أسبوعين.

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