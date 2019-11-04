كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية الصينية: "شي" و"ترامب" على اتصال دائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الرئيس شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتصال دائم من خلال وسائل مختلفة، لدي سؤالها عن موعد ومكان اجتماع الزعيمان. صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي يومي في بكين.

أوضح ترامب يوم الجمعة أنه قد يوقع اتفاقية تجارية طال انتظارها مع الصين في ولاية أيوا الزراعية.

يتنافس المفاوضون الأمريكيون والصينيون على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق "المرحلة الأولى" لترامب وشي لتوقيعه هذا الشهر، وهي عملية شابها الجدال حول مطالب الولايات المتحدة بجدول زمني للمشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية.

الموعد الحاسم هو 15 (ديسمبر)، عندما يتم تحديد الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألعاب والالكترونيات. وتهتم كل من الولايات المتحدة والصين بالتوصل إلى اتفاق وتجنب تلك التعريفات.

