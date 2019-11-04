كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر الولايات المتحدة من التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل بقضية بحر الصين الجنوبي. صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي يومي في بكين.

ندد المبعوث الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الاثنين بـ "التهديد " الصيني في بحر الصين الجنوبي في اجتماع لزعماء جنوب شرق آسيا، ونقل دعوة من الرئيس دونالد ترامب للزعماء لحضور قمة خاصة في الولايات المتحدة.

قدمت الصين مطالبات بحرية شاملة في المياه الغنية بالموارد في بحر الصين الجنوبي، وأغضبت الجيران بإرسال سفن إلى الممر المائي المزدحم، حيث تطالب العديد من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بها أيضًا.

وقال أوبراين في خطاب امام قمة الآسيان الأمريكية: "لقد استخدمت بكين التخويف لمحاولة منع دول الآسيان من استغلال الموارد البحرية، ومنع الوصول إلى 2.5 تريليون دولار من احتياطي النفط والغاز وحده".

قرأ أوبراين، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، رسالة من ترامب تدعو قادة الآسيان إلى "الانضمام إلي الولايات المتحدة لحضور قمة خاصة" في الربع الأول من عام 2020.