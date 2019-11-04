كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر الولايات المتحدة من التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ندد المبعوث الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الاثنين بـ "التهديد " الصيني في بحر الصين الجنوبي في اجتماع لزعماء جنوب شرق آسيا، ونقل دعوة من الرئيس دونالد ترامب للزعماء لحضور قمة خاصة في الولايات المتحدة.
قدمت الصين مطالبات بحرية شاملة في المياه الغنية بالموارد في بحر الصين الجنوبي، وأغضبت الجيران بإرسال سفن إلى الممر المائي المزدحم، حيث تطالب العديد من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بها أيضًا.
وقال أوبراين في خطاب امام قمة الآسيان الأمريكية: "لقد استخدمت بكين التخويف لمحاولة منع دول الآسيان من استغلال الموارد البحرية، ومنع الوصول إلى 2.5 تريليون دولار من احتياطي النفط والغاز وحده".
قرأ أوبراين، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، رسالة من ترامب تدعو قادة الآسيان إلى "الانضمام إلي الولايات المتحدة لحضور قمة خاصة" في الربع الأول من عام 2020.
و في وقت سابق، قال زعيم ماليزيا المخضرم يوم السبت في بداية قمة إقليمية عقدت في ظل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إنه يتعين على دول جنوب شرق آسيا الاتحاد معا في مواجهة الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولكن مع اجتماع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، لم يكن هناك أي مؤشر على أنهم قد وضعوا اللمسات الأخيرة على اتفاق تجارة مخطط له تدعمه الصين يمكن أن يخلق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
وقال مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا البالغ من العمر 94 عامًا، في قمة أعمال على هامش الاجتماع الرئيسي، " لا نريد خوض حرب تجارية. لكن في بعض الأحيان عندما لا يكونون لطفاء معنا، يجب أن نكون غير مهتمين بهم".
وفي إشارة واضحة إلى ترامب، الذي بدأت إدارته في رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي، قال مهاتير "إذا لم يكن الشخص هناك، فربما يكون هناك تغيير".
وأوضحت مسودة البيان الختامي لقمة الاسيان التي اطلعت عليها رويترز ان الزعماء سيعبرون عن "قلقهم العميق من التوترات التجارية المتزايدة والمشاعر الحمائية المستمرة المناهضة للعولمة."
وقال دبلوماسيون، إن التجارة ستكون الموضوع الرئيسي، مع توقع نقاش ضئيل حول المشكلات الإقليمية الدائمة مثل النزاعات البحرية مع الصين حول بحر الصين الجنوبي ومحنة لاجئي الروهينجا الذين طردوا من ميانمار.
وذكر أرين جيرا، رئيس المجلس الاستشاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وهي هيئة أنشأتها الدول الأعضاء: "نريد السلام الاقتصادي العالمي".
وصلت دول جنوب شرق آسيا التي تعتمد على الصادرات إلى النهاية الحادة للحرب التجارية، مع توقع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات هذا العام. وهم قلقون أيضًا من زيادة النفوذ الصيني في منطقة لا يزال عدد سكانها أكثر من 620 مليون نسمة، وهو لا يزال أقل من نصف سكان الصين.