كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل وإصابة 67 شخصًا جراء تحطم أتوبيس وسقوطه فى نهر بنيبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين بجروح، وذلك جراء حادث تحطم أتوبيس وسقوطه بأحد الأنهار فى نيبال، حسبما أعلن مسئول بالشرطة، اليوم الاثنين.

وقال مسئول بارز بالشرطة "إن الحافلة كانت مكتظة بالأشخاص العائدين إلى قراهم بعد الاحتفال بمهرجان "تيهار" الشهير"، مشيرا إلى أنه فيما يبدو أن الحافلة كانت تواجه مشكلة ميكانيكية قبل انزلاقها على أحد الطرق السريعة وسقوطها في نهر "سنكوشي".

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وبحسب شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، وقع الحادث على بعد حوالى 120 كيلومترا شرق العاصمة النيبالية كاتماندو.

يشار إلى أن حوادث الطرق من الأمور الشائعة في نيبال .. ويرجع ذلك إلى عدم صيانة المركبات والطرق وسوء حالتها.