ساوند انرجي: سنبيع غاز “تندرارة” للمغرب.. و84 مليون دولار حجم الإيرادات السنوية

كشفت شركة “ساوند انرجي” البريطانية، عن تفاصيل توقيع بروتوكول اتفاق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، يتعلق ببيع الغاز الطبيعي لحقل “تندرارة” بالجهة الشرقية.

ويأتي بروتكول الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف “ساوند إنرجي” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء.

وقالت الشركة البريطانية بموقعها الإلكتروني، إنها ستستفيد من سعر ثابت، بالنسبة لكمية لا تقل عن 0.3 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 29 مليون قدم مكعب يوميا.

وستبلغ إيرادات العام الأول، تؤكد الشركة البريطانية، حوالي 84 مليون دولار أمريكي، وعبرت عن أملها في التوقيع على عقد نهائي، قبل متم العلم الحالي.

وتدير Sound Energy PLC، ثلاث مناطق في شرق المملكة، حيث تمتلك 47.5٪ من رأس المال الاستثمارات في الشرق، مقابل 27.5٪ لشلمبرجير و25٪ للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم.

ووقع بروتكول الاتفاق، قبل أيام، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، ومحمد صغيري المدير العام لشركة “ساوند إنرجي”.

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وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في وقت سابق، أن عقد منح امتياز استغلال الغاز الطبيعي بحقل تندرارة تم التوقيع عليه في 17 غشت 2018، بين شركة “ساوند إنرجي” ورئيس الحكومة، وتم نشره بالجريدة الرسمية في 3 شتنبر 2018.

وكانت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية، أعلنت في مارس الماضي، عن تحيين توقعاتها الخاصة بمخزون الغاز الطبيعي، لمنطقة تندرارة شرق المملكة.

وقالت إن تحليلات بيانات الضغط الجديدة لبئر TE-7، تشير إلى تقدير الاحتياطي بـ115 مليار قدم مكعب، عوض 40 مليار قدم مكعب التي قدرتها في يوليوز 2017.

وكانت الشركة ذاتها، أكدت في فبراير الماضي، أن بئرا استكشافيا ذو الترميز رقم ”10-TE ” حصل على نتائج إيجابية، و يحتوي على مخزون يصل لحدود 4.15 مليون قدم مكعب، أي بزيادة قدرها 47 في المائة.

وأعلن المكتب الوطني للهيدروكاربونات والطاقة والمعادن، قبل أشهقال إن شركة ساوند إنيرجي البريطانية ستشرع في استخراج وإنتاج الغاز من حقل تندرارة ابتداء من سنة 2021.