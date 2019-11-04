البطولة العربية لكرة السلة سيدات.. “الكوديم” والجيش يقصان اليوم شريط مبارياتهما

يقص فريق النادي المكناسي لكرة السلة سيدات، اليوم الاثنين، شريط مبارياته في البطولة العربية بمواجهة نادي نصر حسين داي الجزائري.

وتنطلق المباراة، التي تندرج ضمن أولى جولات المجموعة الثانية، بداية من الساعة السادسة مساء، إذ ستكون القاعة المغطاة المسيرة في المدينة الإسماعيلية مسرحا لها.

وتضم مجموعة النادي المكناسي، بالإضافة إلى حسين داي الجزائري، أندية الصفاقسي التونسي، والشارقة الإماراتي، ثم نادي بيروت اللبناني.

وقبل “الكوديم”، يواجه ممثل المغرب الثاني في النسخة 21 من البطولة، التي انطلقت في مدينة مكناس، أمس الأحد، وتستمر إلى غاية 11 نونبر الجاري، الجيش الملكي، شباب الفحيص الأردني، لحساب مباريات المجموعة الأولى، التي تضم، أيضا، فريق الأمل الرياضي التونسي، ونادي المجمع البترولي الجزائري.