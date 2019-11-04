الفيل “بن لازم” يقتل 5 أشخاص في الهند !

قتل 5 أشخاص في قرية بولاية آسام الهندية جراء هجوم فيل هائج أطلق عليه الأهالي في وقت سابق اسم “أسامة بن لادن”، بعد أن تسبب في إتلاف حقول الأرز التي يملكونها.

وفارق الضحايا الحياة بعد معاناتهم من إصابات بليغة تسبب فيها دهس الفيل لهم، ما دفع بالسلطات المحلية لإطلاق عملية مستعجلة بغرض السيطرة على الفيل الموجود في غابة “رونغجولي”.

وقال أحد القرويين إن “بن لادن” هاجم سكان القرية في السابق وتسبب في مقتل أشخاص وتدمير محاصيلهم.

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وأكد مسؤول الغابات في ولاية آسام، باريمال شوكلابايديا، تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء في الحياة البرية بهدف أخذ قرار حول الخطوات التي يجب اتخاذها بهدف تجنب خطر الفيل دون إلحاق أذى به.

وأضاف “لم نتخذ بعد قرارا حول كيفية التعامل مع الحيوان، هنالك بعض الاقتراحات بضرورة تخديره وأخذه إلى غابة لا توجد بجانبها مساكن للبشر”.

ويشير خبراء الحياة البرية إلى أن نحو 2300 شخص دهستهم الفيلة بالهند في آخر خمس سنوات، فيما قتل 700 فيل بالبلاد منذ عام 2011.