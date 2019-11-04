المصري فهمي يتهم رئيس الـ”كاف” بتعيين حكام لصالح المغرب: “لاحظ كم مباراة أدارها الحكم غاساما”

وجه المصري مصطفى مراد فهمي، الكاتب العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مدفع النقد مجددا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رئيسه أحمد أحمد، والتواجد المغربي فيه، متهما رئيس “الكاف” بتعيين حكام يخدمون مصالح المغرب.

وقال فهمي، في حوار تلفزيوني، نقله موقع “كوورة”، إن ” الاتحاد الإفريقي يعيش أسوء أيامه، على إيقاع أزمة مالية خانقة، لم تكن في عهد الرئيس السابق الكاميروني، عيسى حياتو”.

فهمي، والد الكاتب العام السابق للاتحاد، عمر فهمي، والمتحكم سابقا في هذه المنشأة المتواجدة في مصر، لم يستسغ عدم توجيه الدعوة له في الجمعية العمومية الاخيرة، مؤكدا بأنه “لم يعد مرغوب فيه”.

ووجه المتحدث ذاته، اتهامات مباشرة لرئيس “الكاف” بتعيين مدربين بعينهم لصالح الأندية والمنتخبات المغربية، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” “رئيس الكاف يتدخل في اختيارات الحكام، لاحظ كم مباراة أدارها الحكم باكاري جاساما لأندية المغرب ومنتخباته، ونتائج هذه المباريات”.