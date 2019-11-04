مانشستر سيتي مهدد بفقدان نجمه أمام ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق أحد نجوم مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول، بعد تعرضه لإصابة عضلية.
وقال غوارديولا في تصريحات صحفية "ديفيد سيلفا أصيب قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول أمام ساوثهامبتون، لقد أبلغني بأنه يعاني من مشكلة عضلية".
وأضاف "عندما يواجه مشكلة عضلية ولا يستطيع أن يلعب المزيد من الدقائق، فهذا بسبب أنه يعاني من شيء، وعندما تكون مشكلة عضلية فإن الأمر يتطلب من 10 إلى 12 يوما على الأقل".
ويتأخر فريق غوارديولا بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يواجهه بستاد أنفيلد، الأحد المقبل، بعد 4 أيام من مباراته خارج الديار أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
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