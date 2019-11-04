تيتي: الفريق الطيراوي سينافس في القمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدير النادي الرياضي الطيرة، عبد المنان تيتي، أن فريقه سينافس في قمة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية خلال الموسم الكروي الجاري.

ويحتل الفريق الطيراوي المركز الخامس حاليا بترتيب لائحة الدوري برصيد 13 نقطة.

وبهذا الصدد، قال مدير الفريق الطيراوي، عبد المنان تيتي، في حديث لـ"عرب 48"، إن "لدينا فريق قوي وسينافس على احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، ونحن نسير في المسار الصحيح".

وأضاف أن "الفريق حقق انطلاقة جيدة في الدوري، بالإضافة إلى وصولنا لمرحلة متقدمة بكأس الدولة، وأنا متفائل نحو استمراريتنا في تحقيق النتائج الإيجابية وسيكون لنا موسم ناجح".

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وأشار إلى أن "فريقنا سينافس على الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة، لكن ليس بكل ثمن مع الأخذ بعين الاعتبار الميزانية والموارد المتواضعة".

وشدد على أن "فريقنا يملك كادر لاعبين يتفوق على غالبية الفرق بالدوري، وسنكون ندا قويا لباقي الفرق المنافسة في الدوري".

وختم تيتي بالقول "من هنا أدعو الجماهير الغيورة على مصلحة الفريق لمواصلة دعمنا والالتفاف من حولنا، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم مع نهاية الموسم".