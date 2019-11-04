اشتية: إسرائيل ما زالت تحتجز أموال الأسرى والشهداء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في رام الله، إن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال الأسرى والشهداء، والأزمة المالية ما زالت قائمة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ستبقى وفية للالتزامات تجاه الأسرى والشهداء وعائلاتهم وتجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يواجه شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مبينا أن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على تدمر حل الدولتين.

ورحب اشتية، بالتقدم الحاصل على صعيد التحضير للانتخابات، وأكد أن هناك إرادة سياسية لإنجاز هذه الانتخابات، وقال "نريد للإشعاع الديمقراطي أن يعود، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان".

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وأوضح أن السلطة الفلسطينية بعثت بعدة رسائل لدول حول العالم للضغط الحكومة الإسرائيلية من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس.

وذكر أن وفدا حكوميا فلسطينيا سيقوم بزيارة إلى السويد الأسبوع القادم، مبينا أن للزيارة أهمية كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية والمتعددة بحضور الوفد الفلسطيني لمؤتمر الاشتراكية الدولية.