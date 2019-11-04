الجيش المصري يعلن القضاء على 83 إرهابيا بسيناء خلال 6 أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري، الإثنين، القضاء على 83 إرهابيا بسيناء (شمال شرق) خلال نحو 6 أسابيع.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، حول جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 28 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى اليوم.

وأوضح أنه "تم القضاء على 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيرى شديدى الخطورة".

وأضاف أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد 115 عربة دفع رباعى (9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الاتجاه الاستراتيجى الغربي – 54 على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبي).

كما جرى اكتشاف وتفجير عدد 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

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واشار إلى ضبط وتدمير عدد 33 سيارة، وعدد 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الارهابية .

وأوضح أنه تم "القبض على 61 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

كما تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 4707 أشخاص من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، وضبط 22 جهازا تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن.

وأوضح أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط و2 جندى أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية".

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء.