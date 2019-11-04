مفوضية "حقوق الإنسان" تدعو للتحقيق في مقتل محتجين بكربلاء

دعت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، الاثنين، للتحقيق مع عناصر الأمن الذين استهدفوا بالرصاص الحي المتظاهرين خلال مهاجمة القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وقالت المفوضية في بيان لها إنها راقبت ومن خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة كربلاء مساء الأحد، وأدت إلى حدوث تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية، مما أدى إلى مقتل 3 بالرصاص الحي وإصابة 12 بينهم عناصر أمنية.

وأدانت المفوضية استمرار سقوط قتلى والمصابين، داعية القوات الأمنية إلى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وعدم استخدام الرصاص الحي وإحالة الأشخاص الذين استهدفوا المتظاهرين للتحقيق.

وحاصر عدد من المتظاهرين العراقيين في كربلاء، مساء أمس الأحد، مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وطالبوا برحيل الدبلوماسيين.



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وقال النقيب جواد عبد علي، الضابط في قيادة شرطة كربلاء لـ"العين الإخبارية"، إن "المتظاهرين حاصروا مبنى القنصلية الإيرانية وطالبوا برحيل الدبلوماسيين فورا من المحافظة، وتسليم مبنى القنصلية لهم".





وقام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على مبنى القنصلية، فيما اعتلى أحدهم سور المبنى ورفع العلم العراقي فوقه.

وتكرر مشهد محاصرة القنصلية الإيرانية في كربلاء منذ بدء الاحتجاجات العراقية، حيث تمكن متظاهر، السبت قبل الماضي، من رفع علم بلاده فوق أعلى مبنى القنصلية الإيرانية.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث شهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل 257 على الأقل، وأكثر من 3000 مصاب، بحسب أرقام رسمية.