خالد عكاشة: تنظيم داعش الإرهابي تلقى ضربة موجعة بمقتل البغداي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجمع خبراء وباحثون على أن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش سيؤثر سلبا على تمدد التنظيم الإرهابي، وربما يؤدي إلى نهايته تدريجيا جراء تصاعد الخلافات الداخلية ونجاح الضربات العسكرية الموجهة إليه دوليا.
وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز، إن ملف الإرهاب والتنظيمات المسلحة تعد من أبرز القضايا التي يعملون عليها باعتبارها أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وأوضح عكاشة في تصريح لـ"العين الإخبارية" على هامش الجلسة أن مقتل "البغدادي" يمثل نقطة فارقة في خريطة التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة العربية والعالم.
وتابع أن التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "داعش" والقاعدة، تقدم نفسها للعالم باعتبارها تنظيمات عابرة للحدود وليست تنظيمات محلية، لافتاً إلى أن تفسير مقتل البغدادي وتأثيره على خريطة التنظيمات المسلحة يجب أن يكون من رؤية أكبر من وجودها في المنطقة العربية ويشمل العالم أجمع.
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