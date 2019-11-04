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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد: أعلنّا عن اكتشافات جديدة في احتياطيات النفط والغاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
أبوظبي - الخليج 365
أعلن الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان الفلاحي ؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، اكتشاف جديد في احتياطات النفط والغاز.
وقال الشيخ محمد بن زايد في تصريح - رصده "الخليج 365" -" بمباركة رئيس الدولة عقدنا اجتماع المجلس الأعلى للبترول وأعلنّا عن اكتشافات جديدة في احتياطيات النفط والغاز".
ومضى "كما أطلقنا آلية تسعير جديدة لخام "مربان أبوظبي" في خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي عن طريق تداول العقود المستقبلية لهذا الخام في السوق".
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