العراق.. مقتل 3 متظاهرين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر طبية عراقية، الإثنين، مقتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد.

وجددت السلطات الإيرانية تحذيرها غداة حصار قنصليتها في كربلاء، من السفر إلى العراق، الذي يشهد مظاهرات حاشدة؛ احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية وتدخلات طهران.

وذكرت القنصلية الإيرانية في كربلاء، في بيان، أن الظروف الراهنة غير مواتية لزيارة أماكن دينية في العراق، داعية الإيرانيين إلى تأجيل سفرهم حتى استعادة الأمن في المدينة.

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وألقى المتظاهرون الزجاجات الحارقة والحجارة على مبنى القنصلية، فيما اعتلى أحدهم سور المبنى ورفع العلم العراقي فوقه.

وتكرر مشهد محاصرة القنصلية الإيرانية في كربلاء منذ بدء الاحتجاجات العراقية؛ حيث تمكن متظاهر، السبت قبل الماضي، من رفع علم بلاده فوق أعلى مبنى القنصلية الإيرانية.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد؛ حيث شهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل 257 على الأقل، وأكثر من 3000 مصاب، بحسب أرقام رسمية.