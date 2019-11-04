شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عراقيين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كربلاء)

قُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات وقعت ليل الأحد/الاثنين أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد، حسبما أعلنت مصادر طبية لوكالة «فرانس برس».

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي «الفاسد» الذي يطالبون بـ«إسقاطه»، ويعتبر المحتجون إيران الداعم الرئيسي للأحزاب السياسية والنظام الذي يتهمونه بـ«الفساد».

واتهم شاب من المحتجين أمام مبنى القنصلية قوات الأمن بإستهداف المتظاهرين قائلا «لا يرمون (يطلقون النار) للأعلى، النية القتل وليس تفريق المتظاهرين». وأضاف «يحمون القنصلية الإيرانية ونحن نريد بلدنا حرا من أي بلد ثان، لا نريد أن يحكمنا بلد آخر».

Advertisements

وقبل وقت قصير من إطلاق النار الغزير، رفع المتظاهرون الأعلام العراقية فوق الكتل الإسمنتية المحيطة بالمبنى القنصلي الواسع حيث يرفرف علم إيران.

وكتب المتظاهرون على الجدار الخارجي «كربلاء حرة.. إيران برة».

وما أجج غضب المحتجين العراقيين الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للعراق، وتصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن الاحتجاجات.

وتوقفت السلطات العراقية (الأربعاء) عن إعلان حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد، بعدما أفيد عن سقوط 257 قتيلا على الأقل في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، لكن مصادر طبية أعلنت مقتل 10 متظاهرين منذ ذلك الحين.