شكرا لقرائتكم مصر.. مقتل 83 إرهابياً في عمليات للجيش بسيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش المصري مقتل 83 إرهابيا خلال مواجهات وعمليات مداهمة وتمشيط بسيناء.

وقال الجيش في بيان، الاثنين، إنه تم تصفية 77 إرهابيا عثر بحوزتهم على 56 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، مضيفا أنه تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين آخرين شديدي الخطورة.

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وأعلن الجيش استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي، منها 9 على الاتجاه الشمالي الشرقي و52 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وأضاف بيان الجيش أنه تم اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وذكر أن القوات تمكنت من ضبط وتدمير 33 سيارة، و93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، خاصة بالعناصر الإرهابية، كما تم القبض على 61 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.