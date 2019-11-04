شدد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "وجع الناس وأحقية مطالبهم وضرورة تجاوب ​السلطة​ مع هذه المطالب لا تسمح لمجموعات ب​قطع الطرقات​ وإذلال الناس"، مشيرا الى أن "هناك فرقا بين التحركات الراقية في الساحات وقطع الطرق من قبل بعض المجموعات".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: هناك فرق بين التحركات الراقية في الساحات وقطع الطرق من قبل بعض المجموعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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