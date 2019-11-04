سأل الوزير السابق ​فادي عبود​ "هل من المنطق طلب تأليف ​حكومة​ خلال 48 ساعة؟ رئيس حكومة جديد وليس من "كلن يعني كلن" وأصحاب اختصاص تكنوقراط لا غبار عليهم". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إقفال الطرقات يضرّ بمطالب الإنتفاضة الّتي أؤيّدها. المطالب يجب أن تكون منطقيّة وممكن تنفيذها وليست مستحيلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبود: إقفال الطرق يضر بمطالب الإنتفاضة وهل من المنطق طلب تأليف حكومة خلال 48 ساعة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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