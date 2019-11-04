بدأ طلاب ثانويتي حلبا ومشحا وكافة ثانويات عكار وطلاب عكار الجامعيين بالتوافد الى ساحة حلبا تلبية لدعوة حراك ​الطلاب​ في عكار تحت عنوان :"لأنكم أنتم جيل ​المستقبل​"، وذلك لتنفيذ وقفة إحتجاجية والمشاركة في ​الحراك المدني​ والإعتصام والإنضمام الى المحتجين في ساحة خيمة حلبا حاملين الأعلام اللبنانية دعما لمطالب ​الثورة​ وحقوق عكار المهدورة على كافة الصعد وللتعبير عن مطالبهم وآرائهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر طلاب عكار شاركوا باعتصام خيمة حلبا مطالبين بحقوق عكار واستعادة الاموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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