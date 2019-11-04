السيّد: البلد في مناخ عام 2005 والنار ستحرق مَن أشعلها

علّق النائب ​جميل السيد​ على ​التظاهرات​ التي شهدها ​لبنان​ امس قائلا: "مظاهرة مؤيدة للرئيس ميشال عون تبعها تحرّك شعبي بالساحات، رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ ورئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ والنائب السابق ​وليد جنبلاط​ ركبوا موجة الناس وإنقلبوا على الرئيس وقطعوا الطرقات، ​حزب الله​ و​حركة أمل​ خارج الشارع ومستنفرون، و​الجيش​ والأجهزة مشلولون، والبلد في مناخ عام 2005، مع فارق بسيط، زمن الأوّل تحوّل، والنار ستحرق مَن أشعلها".



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