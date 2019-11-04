نقولا: أليست الأموال التي صرفت على القوى الأمنية لحماية كل المواطنين بشكل عادل؟

سأل النائب السابق ​نبيل نقولا​، "أين ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى أمن داخلي؟ أليست الأموال الّتي صُرفت على هذه القوى لحماية كلّ المواطنين بشكل عادل؟". وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "ما هي عقوبة كل مسؤول لا ينّفذ الأوامر؟ العقوبات تلحظ من يقترف الجرم بينما ما هي عقوبة من يرفض حماية المواطنين؟".

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