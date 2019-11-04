ذكر مراسل "النشرة" أنّ "مجهولين أقدموا ليل أمس على الدخول إلى سوبرماكت في كفررمان قضاء النبطية، وسرقة مبلغ من المال قدر حوالي ثماني مليون ليرة لبنانية".
ولفت إلى أنّ "من جهة ثانية، أقدم مجهولون على خلع سوبرماركت على أتوستراد السيد موسى الصدر في كفررمان، بهدف السرقة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجهولون سرقوا سوبرماركت في كفررمان وسرقوا 8 ملايين ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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