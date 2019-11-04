النشرة: مجهولون سرقوا سوبرماركت في كفررمان وسرقوا 8 ملايين ليرة

ذكر مراسل "النشرة" أنّ "مجهولين أقدموا ليل أمس على الدخول إلى سوبرماكت في ​كفررمان​ ​قضاء النبطية​، وسرقة مبلغ من المال قدر حوالي ثماني مليون ليرة لبنانية".

ولفت إلى أنّ "من جهة ثانية، أقدم مجهولون على خلع سوبرماركت على أتوستراد السيد ​موسى الصدر​ في كفررمان، بهدف السرقة".