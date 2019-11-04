مصطفى حمدان: هناك غرفة عمليات في السفارة الاميركية تتدخل في الحراك

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​ ​مصطفى حمدان​ أن "خطورة هذه المرحلة تكمن في قدرة بعض المسؤولين على تشكيل كانتونات"، مؤكداً "إننا لا نؤيد شيطنة الانتفاضة الشعبية لكن هناك اختراقات لها في ظل الواقع الجيوسياسي في المنطقة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت حمدان إلى أن "هناك انقسام في داخل الحراك بين من يريد فتح الطرقات ومن لا يريد ذلك"، مشيراً إلى انه "إذا لم تحشد الانتفاضة المواطنين للعصيان المدني بدون ​قطع الطرقات​ فهي لا تمثل كل اللبنانيين"، معتبراً أن "قطع الطرقات على المواطنين عمل ديكتاتوري مقنع".

وأشار إلى ان "هناك غرفة عمليات في ​السفارة الاميركية​ تتدخل في الحراك"، لافتاً إلى أن "هنلك كوادر متدربون على أيدي الاميركيين دخلوا على خط الحراك"، معتبراً أن "هناك محاولات واختراقات لحرف الحراك لكن المؤيدين للمقاومة يرصدونها بانتباه ويجب عدم ربط ​مكافحة الفساد​ بما يجري في الواقع الاقليمي".