حسن يعقوب: للتواضع قبل انهيار البلد

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ ان مشكلة بعض الثوار انهم مقتنعون ان ​قطع الطرقات​ افضل وسيلة للضغط على ​السلطة​. وان بعض المندسين المستغلين يريدون تحويل الثوار الى قطاع طرق. وان فاسدوا الطبقة السياسية الخائفون يريدون حرف ​الثورة​ عن اهدافها ليسهل قمعها.

وشدد على الجميع التواضع قبل انهيار البلد لان الثوار سيستعيدون وطنا محطما والفاسدون بتجبرهم يزيدون غضب الشعب عليهم دون رحمة حتى السقوط.

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