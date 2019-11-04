حسين: المشهد الشعبي في بعبدا يؤكد التأييد الكبير للرئيس

رحب رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ بالكلام الاخير ل​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، معتبراً ان المشهد الشعبي في ​بعبدا​ يؤكد التأييد الشعبي الواضح والكبير لفخامة الرئيس والدعم الواسع له.

ورأى النائب حسين ان هذا المشهد لا يؤدي الى وجود شارع في وجه شارع آخر، بل يشكل تلاقي الجميع على المطالب الاصلاحية التي يجب ان تتحقق من دون تأخير.

وفي الشق الحكومي، تمنى النائب حسين ​تشكيل الحكومة​ سريعاً لتعمل لمصلحة البلد، مقترحاً حكومة من 26 وزيراً تمثل جميع الشرائح وتضم اخصائيين وتكون قادرة على انقاذ لبنان.

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