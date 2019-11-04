ضاهر: البلد لم يعد يحتمل المناورات والوضع المالي مرشح  لمزيد من التعقيدات

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقل التواصل الاجتماعي ان "شراء الوقت في هذه المرحلة السياسية والمالية الصعبة اصبح مكلفاً جدًا البلد لم يعد يحتمل المناورات و​الوضع المالي​ مرشح لمزيد من التعقيدات في الأيام المقبلة على امل ان لا يتحول هذا الحراك السياسي الى ثورة جياع نتيجة الإفلاس المالي والى فوضى عارمة تطيح بالاستقرار الأمني والاجتماعي".

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