ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ أنّ "فريقًا من ضباط "​اليونيفيل​" تفقّد ​الخط الأزرق​ في القطاع الشرقي انطلاقًا من محور ​العديسة​ وحتّى مرتفعات ​جبل الشيخ​، وكانت مروحية تابعة للقوات تنفّذ في هذه الأثناء طلعات استكشافيّة على علو منخفض فوق هذا الخط، عند محاور ​الوزاني​، ​العباسية​ وتخوم ​مزارع شبعا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فريق من اليونيفيل تفقد الخط الأزرق بالقطاع الشرقي عبر مروحية تنفذ طلعات استكشافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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