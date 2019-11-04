لفت النائب ​محمد نصرالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "مشكلة حقيقية تواجه ​الشعب اللبناني​ وهي فقدان ​الدولار​"، داعيا ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الى "تحمل مسؤوليتها الوطنية وإلزام شركتي تاتش وألفا والشركات المستوردة للنفط والموزعين بضرورة التداول بالعملة اللبنانية، وتكليف لجنة من ​وزارة الاقتصاد​ لمراقبة أسعار السلع التي زادت حتى 27 بالمئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد نصرالله:لالزام شركتي تاتش والفا والشركات المستوردة للنفط ضرورة التداول بالعملة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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