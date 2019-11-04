أعلنت ​هيئة ادارة السير​ بانها ليست هي الجهة التي تحرر محاضر مخالفات ​عدادات الوقوف​ بل الشركة المشغلة. وقد سبق للهيئة ان طلبت من الشركة المشغلة مراعاة المواطنين في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمر ّبها البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة ادارة السير: لسنا الجهة التي تحرر محاضر مخالفات عدادات الوقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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