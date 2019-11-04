فتح طرقات في عدد من المناطق اللبنانية ظهر اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأنه أعيد فتح السير على طريق عام حملايا - ابو ميزان - بكفيا. كما أفادت بأنه أعيد فتح السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين. وفتحت بلدية سبلين الطريق العام في البلدة، بواسطة آلية "بوبكات"، وأزالت العوائق والحجارة والاطارات المشتعلة من وسط الطريق. ومن جهة أخرى، أعاد المحتجون فتح أوتوستراد نهر الكلب على المسلكين.

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