وزير الداخلية التركي: سنرّحل عناصر داعش سواء أُسقطت جنسيتهم أم لا

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "تركيا سترسل عناصر تنظيم "داعش" الارهابي إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا"، مشيراً إلى أن " ما يقارب 1200 عنصر من داعش هم في السجون التركية"، لافتاً إلى "القاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا".
وأشار "أنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم".
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