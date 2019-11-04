وزير الداخلية التركي: سنرّحل عناصر داعش سواء أُسقطت جنسيتهم أم لا

أكد وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ أن "​تركيا​ سترسل عناصر تنظيم "داعش" الارهابي إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا"، مشيراً إلى أن " ما يقارب 1200 عنصر من داعش هم في ​السجون التركية​"، لافتاً إلى "القاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في ​سوريا​".

وأشار "أنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم".