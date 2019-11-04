مسؤول ايراني: إعلان ترامب عن نهبه لنفط سوريا يثبت انه متهور ووقح وغير مهذب

اكد كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية اللواء يحيى صفوي ان "إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب صراحة عن نيته نهب نفط سوريا يثبت بانه متهور ووقح وغير مهذب"، مشيرا إلى "تاریخ الإجراءات الأميركية المعادية للجمهورية الإسلامية الايرانية"، قائلا "منذ الانقلاب الذي قادته اميركا في إيران في 19 آب 1953 والإطاحة بحكومة مصدق وعودة الشاه الهارب، حلت اميركا عمليا محل بريطانيا في الهيمنة على ايران".
ولفت إلى انه "حتى انتصار الثورة الاسلامية للشعب الإيراني العزيز في عام 1979 تحت قيادة الإمام الخميني وحتى الآن لم تتخل أميركا عن اطماعها في ايران ومنطقة غرب آسيا"، موضحاً أن "النظام الأميركي الناكث للعهود لم يكن معاديا لإيران فحسب، بل ان النزعة الاستكبارية والتوسعية للنظام السياسي الأميركي منذ عهد نيكسون عام 1971 مع وجود عسكري وسياسي أقوى في غرب آسيا والشرق الأوسط بهدف الهيمنة الكاملة ونهب ثروات ونفط في المنطقة، ولا يزال هذا السلوك مستمرا ، وتم تعريفه على أنه قضية مصالح وطنية من جانب أميركا وسياستها الخارجية".
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