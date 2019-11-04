جاويش أوغلو: تخفيف معاناة الصوماليين واجب على الأمة الإسلامية

لفت وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ إلى ان "تخفيف معاناة ​الصومال​يين، واجب على الأمة الإسلامية، قبل أن يكون مسؤولية منوطة على عاتق ​العالم​ بأسره"، داعياً إلى "عدم التزام الصمت حيال معاناة الشعب الصومالي، والتركيز أكثر على معاناة الصوماليين".

وأشار إلى أنه "علينا التخلي عن خلافاتنا، وتبني موقف موحد من أجل إحلال ​السلام​ والرخاء في الصومال، وعلينا أيضا السعي لخلق الظروف المناسبة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في الصومال"، لافتاً إلى "إننا نعمل مع إخوتنا الصوماليين من أجل نمو بلادهم، وقدمنا ​مساعدات​ إنسانية وتنموية بمقدار يتجاوز مليار ​دولار​".