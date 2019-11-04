حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ​اللواء​ الركن عبد الكريم خلف من "احتمالية ​انهيار جسر​ ​الجمهورية​ بالعاصمة ​بغداد​، نتيجة اعمال الحرق وتدمير الوسادات المطاطية"، مشيراً إلى ان "اعمال حرق وتدمير الوسادات المطاطية لجسر الجمهورية أدى الى حصول خلل في الجسر"، متوقعا أن "ذلك قد يؤدي الى انهيار الجسر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يحذر من انهيار جسر الجمهورية ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.