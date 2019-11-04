شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: أردوغان يقدم غطاء للجماعات المتطرفة بالمنطقة وساعد فى إخفاء البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، إن أردوغان يقدم غطاء للجماعات الدينية والمتطرفة فى منطقتنا العربية، متابعا: "الكل أصبح يعى تماما دوره فى تقديم الدعم اللوجيستى والمادى لهذه الجماعات كما أن أبو بكر البغدادى كان مختبئا فى مكان تابع لسيطرته فى سوريا".

وقال المتحدث باسم الوفد، إن ممارسات أردوغان داخل وخارج بلاده تؤكد ديكتاتورية حكمه، إذ نجد داخل السجون التركية آلاف من الأتراك المحبوسين فقط لأنهم عارضوه والغريب أنه يوجد داخل السجون التركية أكثر من 800 طفل منهم رضع بسبب حبس أمهاتهم.

وأضاف الهضيبى، أنه يجب تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أردوغان لاعتباره مجرم حرب بعد غزوه لسوريا لافتا إلى ان موقف حزب الوفد ثابت برفضه للغزو التركى لسوريا منذ اليوم الأول.