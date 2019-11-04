شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انعقاد اللجنة العامة لنظر إعلان حاله الطوارئ لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك في ضوء دعوة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة العامة بالانعقاد، بعد إلقاء الدكتور مصطفي مدبولي خلال الجلسه العامة بالأمس بياناً حول أسباب إعلان حاله الطوارريء في البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.
وأضاف مدبولى، أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
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