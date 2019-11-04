خطوتان تفصلان المغربية فاطمة الزهراء أخيار من تكرار إنجاز أمجون في “تحدي القراءة”

أصبحت التلميذة المغربية، فاطمة الزهراء أخيار، على بعد خطوتين فقط، من إحراز لقب تحدي القراءة العربي، في نسخته للسنة الحالية، وتكرار إنجاز التلميذة مريم أمجون، التي حققت اللقب السنة الماضية.

وتمكنت أخيار، البالغة من العمر 15 سنة، من اجتياز المرحلة السادسة في البرنامج، التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، وتأهلت إلى النصف النهائي، ما يجعلها على أعتاب جعل لقب تحدي القراءة العربي مغربي للسنة الثانية على التوالي.

وتأهلت أخيار إلى جانب 6 طلاب إلى المنافسة ضمن مرحلة التصفيات نصف النهائية، الأسبوع المقبل، وهم: هديل أنور من السودان، ونعيمة كبير من الجزائر، وجمانة المالكي من السعودية، وآية بوتريعة من تونس، وعبد العزيز الخالدي من الكويت، ومزنة نجيب من الإمارات

وزارت البطلة السابقة لتحدي القراءة العربي، مريم أمجون، المشتركين في هذه المرحلة من البرنامج.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة تحدي القراءة العربي من أستاذة اللغة العربية، وآدابها في جامعة الشارقة التونسية، ليلى العبيدي، والممثل، والمخرج المسرحي السوري، جمال سليمان، والشاعرة، والباحثة الأكاديمية البحرينية بروين حبيب.