فضيحة تفجرت في إنجلترا.. زوجة محرز “تخونه” مع ملاكم أمريكي

لم تسلم الحياة الخاصة للاعب الجزائري رياض محرز، من أعين الصحافة الإنجليزية، وقد نشرت صحيف “الميرور” الإنجليزية الشهيرة، الأحد، خبرا يخص زوجته وعلاقتها معه.

ونشرت الميرور، أن زوجة لاعب فريق مانشيستر سيتي، ريتا جوهال، قضت سهرة إلى جانب الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر، وشوهدا معا في انسجام خلق الشك حول علاقتهما حسب نفس المصدر.

وتعود واقعة سهر زوجة محرز مع الملاكم الأمريكي، إلى شهر غشت المنصرم، إذ شوهدا في أحاد أماكن السهر المعروفة لدى لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر الانجليزية.

وأشارت الميرور في نفس الخبر، إلى أن محرز أصيب بصدمة عند سماع خبر إمضاء زوجته سهرة على مائدة الملاكم الأمريكي، علما أنه ملتزم بتعاليم دينه الإسلامي، ولا يتردد على الملاهي الليلة ويتجنب الخمور.

وارتبط محرز بريتا، البريطانية من أصل هندي سنة 2015، وأنجبا ابنتين.