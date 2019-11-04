اندلاع حريق بإحدى عربات القطار بمحطة “الوازيز”.. والـONCF يوضح

اشتعلت النيران، في وقت متأخر من الليلة الماضية، في عربة القطار الرابط بين مراكش وطنجة، ليتوقف مباشرة بعد انطلاقته من محطة الوازيز.

وقال المكتب الوطني للقطارات، إن الحريق اندلع في الساعة 11 ليلا و40 دقيقة، بمرحاض إحدى العربات.

وأشار المكتب في توضيح نشره صباح اليوم الإثنين، بصفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى أن “فرق المكتب انتقلت على الفور إلى عين المكان، بحيث تم إخماد الحريق 20 دقيقة بعد اندلاعه باستعمال وسائل المكتب وتدخل رجال المطافئ”.

وأفاد المصدر بأنه “لم يسجل أي جريح من بين المسافرين، كما قدمت للمسافرين كل المساعدات، مع وضع رهن إشارتهم قطارا أخر لمواصلة رحلاتهم نحو وجهاتهم”.

وقال المكتب، إن “الأبحاث متواصلة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق”، مقدما عتذاره لزبنائه عن الإزعاج الحاصل.